Кабмін урегулював процедуру обліку додаткових занять для дітей з особливими освітніми потребами

Кабінет міністрів України урегулював процедуру обліку додаткових занять для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, визначено процедуру обліку проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять.

"На виконання вимог Міністерства фінансів України уряд ухвалив постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України у сфері освіти", яка вдосконалює механізм надання допомоги дітям з особливими освітніми потребами та забезпечує контроль за використанням коштів державної субвенції", - йдеться в повідомленні Міністерство освіти і науки.

Зазначається, що документ встановлює обов’язкове підтвердження факту проведення занять батьками або іншими законними представниками дитини та запроваджує єдину процедуру їхнього обліку: обов’язкове ведення журналу обліку надання послуги в електронній або паперовій формі.

У відомстві наголошують, що нововведення спрямовано на підвищення прозорості та ефективності використання державної субвенції, яка надається для підтримки дітей з особливими освітніми потребами.

Зокрема, постанова передбачає: визначення процедури обліку проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять; обов'язкове ведення журналу обліку таких занять; затвердження єдиної форми журналу обліку таких занять; підтвердження батьками або законними представниками факту отримання дитиною зазначених послуг.

Очікується, що реалізація постанови забезпечує прозорість, підзвітність і цільове використання коштів державної субвенції, спрямованої на підтримку інклюзивного навчання.

Як повідомлялося, в червні Кабмін запровадив експериментальний проект із закупівлі соціальної послуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю.