Події
08:28 31.10.2025

Глава Пентагону провів зустріч з міністром оборони Китаю Дун Джуном

Глава Пентагону провів зустріч з міністром оборони Китаю Дун Джуном

Міністр війни США Піт Гегсет зустрівся з міністром національної оборони Китаю адміралом Дун Джуном на полях засідання міністрів оборони країн АСЕАН+.

"Це була хороша та конструктивна зустріч. Я наголосив на важливості підтримки балансу сил в Індо-Тихоокеанському регіоні та наголосив на стурбованості США щодо діяльності Китаю в Південно-Китайському морі, навколо Тайваню та щодо союзників і партнерів США в Індо-Тихоокеанському регіоні", - написав Гегсет в соцмережі Х.

За словами міністра, Сполучені Штати не прагнуть конфлікту, але продовжуватимуть рішуче захищати свої інтереси та забезпечуватимуть собі для цього можливості в регіоні.

"Сьогоднішня зустріч відбулася після нашої відеоконференції з адміралом Дуном 9 вересня. Ми продовжимо обговорення з Народно-визвольною армією з питань, що мають взаємне значення", - зазначив Гегсет.

 

