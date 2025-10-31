Інтерфакс-Україна
Події
07:55 31.10.2025

Уже 11 постраждалих, серед яких четверо дітей, через атаку БпЛА на Сумщині


Уже 11 постраждалих, серед яких четверо дітей, через атаку БпЛА на Сумщині
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Одинадцять людей постраждали внаслідок ворожої атаки безпілотника на Сумщині, серед них четверо дітей, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Суми: цієї ночі росія здійснила серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі. Травмовано 11 людей, серед них четверо дітей", - сказано в повідомленні.

У ДСНС розповіли, що внаслідок влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів.

Врятовано 12 жителів багатоповерхівки.

Також у приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир.

Між тим, найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури. Пожежі ліквідовано.

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю Росія за одну годину спрямувала 10 безпілотників по цивільній інфраструктурі в Сумах, двом постраждалим вже надали допомогу.

 

Теги: #постраждалі #сумська_область #обстріли

