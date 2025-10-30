Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів до збільшення міжнародної підтримки Сумщини, для допомоги якої наразі залучено понад 35 млн доларів.

"Для мене та всієї нашої дипломатичної родини стала рідною не тільки 21 бригада, а й уся Сумщина. Я постійно відвідую регіон та підтримую контакт з керівництвом. Наші посольства з усього світу звітують про практичні результати залучення допомоги для прифронтових регіонів. Ці результати є", - сказав він на міжнародній конференції "Стійкість та європейське майбутнє Сумської області" в Дипломатичній академії при МЗС.

За словами міністра, минулого року міжнародна підтримка Сумщини склала майже 55 млн доларів, що значно вище попередніх показників.

"Цьогоріч ми маємо перевищити цю планку. Вже понад 35 млн доларів залучено. Ми працюємо далі", - заявив він.

Очільник МЗС додав, що питання допомоги прифронтовим регіонам України порушується під час усіх закордонних візитів. Президент України Володимир Зеленський особисто підіймає цю тему у розмовах із колегами.