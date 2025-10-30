Нові жертви окупантів на Донеччині: 2 загиблих і 9 поранених

Двоє цивільних загинули, дев'ятеро зазнали поранень у Донецькій області через ворожі обстріли у четвер, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Костянтинівку росіяни атакували авіабомбами: убили 75-річного чоловіка, поранили 6 людей. Пошкоджено багатоповерхівку і 3 приватні будинки", - написав він у телеграм-каналі увечері.

За даними ОВА, Краматорськ зазнав трьох ударів безпілотниками: загинув 82-річний чоловік, поранено 3 людини. Пошкоджено 11 будинків.