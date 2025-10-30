Обмеження енергопостачання в п’ятницю будуть цілодобовими в усіх регіонах

НЕК "Укренерго" розпорядилася запроваджувати у п’ятницю обмеження енергопостачання цілодобово в усіх регіонах України.

"Через складну ситуацію в енергосистемі завтра, 31 жовтня, цілодобово у всіх регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання. Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 24:00 обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00), для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності", - йдеться в повідомленні НЕК у четвер увечері.

Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця, наголосила "Укренерго".