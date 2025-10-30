Інтерфакс-Україна
13:31 30.10.2025

Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

1 хв читати

Підприємство харчової промисловості із виготовлення макаронів постраждало внаслідок атаки російських дронів на Чугуїв (Харківська обл.) увечері 28 жовтня, повідомив заступник Чугуївської міської голови Костянтин Бармін у коментарі "Суспільному".

"Не було постраждалих при влучанні. Проводиться робота з відновлення комунальними підприємствами, надається допомога та працює комісія з обстеження з наслідків ворожих ударів", — сказав він.

За інформацією директора підприємства Олексія Старикова, дрони пошкодили фабрику з виготовлення макаронів "Стрілець".

"Займалися виробництвом макаронних виробів. Цивільне підприємство, ніяких військових ніде не було. Виготовляли макаронні вироби. Усе що було на складі, — лише макаронні вироби, борошно. Все знищене, підприємство знищене, працювати далі немає можливості", — розповів він і додав, що в момент обстрілу на підприємстві були люди, але вони встигли евакуюватися в укриття.

Старіков повідомив, що після оцінки збитків підприємство розпочне відновлення.

Джерело: https://suspilne.media/kharkiv/1151078-u-cuguevi-rosijski-droni-zavdali-poskodzen-pidpriemstvu-z-virobnictva-makaronnih-virobiv/?fbclid=IwY2xjawNu4SFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF1UFhPb0dhZ3pvekhVY3c0AR5-4gQVIGIQWtLHdvz1J9Ut1pyWbXxVGh_xomA1GEpq5httDf6ul2FSYlLNmA_aem_2MeRG2m6uohq-FHFXwvvzQ

 

Теги: #макарони #виробництво #бпла_рф

