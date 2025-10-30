Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

Підприємство харчової промисловості із виготовлення макаронів постраждало внаслідок атаки російських дронів на Чугуїв (Харківська обл.) увечері 28 жовтня, повідомив заступник Чугуївської міської голови Костянтин Бармін у коментарі "Суспільному".

"Не було постраждалих при влучанні. Проводиться робота з відновлення комунальними підприємствами, надається допомога та працює комісія з обстеження з наслідків ворожих ударів", — сказав він.

За інформацією директора підприємства Олексія Старикова, дрони пошкодили фабрику з виготовлення макаронів "Стрілець".

"Займалися виробництвом макаронних виробів. Цивільне підприємство, ніяких військових ніде не було. Виготовляли макаронні вироби. Усе що було на складі, — лише макаронні вироби, борошно. Все знищене, підприємство знищене, працювати далі немає можливості", — розповів він і додав, що в момент обстрілу на підприємстві були люди, але вони встигли евакуюватися в укриття.

Старіков повідомив, що після оцінки збитків підприємство розпочне відновлення.

