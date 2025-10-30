7 корпус ШР ДШВ: окупанти під Покровськом відновили "тактику флагштоків" з розповсюдженням відео у соцмережах

Сили оборони продовжують операцію з протидії окупантам, яким вдалося інфільтруватися та накопичитися в Покровську, повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України.

"Продовжуємо нарощувати сили та засоби для пошуку і знищення противника. Зокрема, збільшується кількість засобів безпілотних систем. Загалом 29 жовтня українські воїни ліквідували у Покровську 13 окупантів. Чотири з них – біля стели, що на вʼїзді до міста в північно-західній частині", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що останні дні робота зі знищення ворога була ускладнена через несприятливі погодні умови. Так, туман та дощ знижувала ефективність повітряної розвідки.

"Після тривалої тиші росіяни відновили на нашому напрямку "тактику флагштоків" – встановлення своїх "ганчірок" з розповсюдженням відповідних відео у соцмережах. Застосування цього примітивного інструменту ІПСО разом з неправдивими заявами про оточення міста з боку ворожих політичних елементів – лише демонстрація того, що ворог хоче видати бажане за дійсне", - наголосили в підрозділі.

Відзначається, що окупанти не закріплюються в районах міста Покровськ, а періодично переміщуються. Зокрема, переодягаючись у цивільний одяг. Логістика – у Покровськ ускладнена через наявність у небі значної кількості ворожих FPV, але можлива.

"Противник активний і в районі Мирнограду. Якщо Покровськ ворог атакує переважно піхотою, то біля Мирнограду – використовує як інфільтрацію на декількох напрямках оборони, так і відкрите застосування бронетехніки. Днями росіяни здійснили черговий механізований штурм. Протягом ворожої атаки наші військові знищили 5 одиниць бронетехніки, 2 автомобілі та щонайменше 14 окупантів. Вісім з них – на околицях Мирнограду. Сили оборони продовжують роботу із виявлення та знищення залишків окупантів", - підкреслюється в повідомленні.