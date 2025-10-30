Україна після аварійних відключень е/е перейшла на погодинні графіки

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

НЕК "Укренерго" розпорядилася запровадити погодинні обмеження електроенергії в усіх регіонах України для населення та промисловості.

"Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання. Час і обсяг обмежень будуть такими: графіки погодинних відключень з 8:00 до 19:00 обсягом від 1 черги до 2 черг, графіки обмеження потужності з 8:00 до 19:00 – для промислових споживачів", – зазначається у повідомленні НЕК у Телеграм у четвер.

Як повідомлялося, аварійні відключення електроенергії зранку четверга були застосовані в більшості регіонів України внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.