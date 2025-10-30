Четверо цивільних отримали поранення внаслідок нічної ракетно-дронової атаки ворога на Запоріжжя – ОВА

Четверо цивільних поранені внаслідок нічої комбінованої атаки росіян на Запоріжжя, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 05:53 четверга.

"Четверо людей поранені внаслідок комбінованого ворожого удару по Запоріжжю. Двоє з них доправлені до лікарні - це жінка 45 років та чоловік 20 років. Ще двоє жінок отримали медичну допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися", - написав Федоров у Телеграм.

Раніше він повідомив, що внаслідок ворожих атак у Запоріжжі зруйновано гуртожиток та постраждали об'єкти інфраструктури.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/27660