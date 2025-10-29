Ексглава "Укренерго" на суді: в мене бездоганна ділова репутація, не збираюся тікати чи ухилятися від слідства

Підозрюваний у шахрайському заволодінні коштами ескглава "Укренерго" Володимир Кудрицький запевняє, що не збирається ухилятися від слідства чи тікати, оскільки має намір довести безпідставність підозри щодо нього.

Про це Кудрицький заявив у середу в ході засідання Печерського райсуду Києва, який обирає йому запобіжний захід у зв'язку з висунутою Державним бюро розслідування (ДБР) підозри у шахрайському заволодінні коштами "Укренерго".

Кудрицький зазначив, що підписав два договори за результатами процедури закупівель, які мав підписати за посадою, і це був "стандартний рутинний процес".

"Сторона обвинувачення навела тільки факт підписання договорів… Для "Укренерго" захист авансових платежів банківською гарантією – абсолютно стандартна практика… Фактично мене обвинувачують в тому, що "Укренерго" з недобросовісного підрядника стягнуло банківську гарантію", - сказав Кудрицький.

За його словами, справа розслідується вже сім років, і за цей час не було встановлено факту незаконної дій.

"Я – людина, яка має бездоганну ділову репутації в енергетичному секторі… Я не збираюся ні ухилятися, ті тікати, ні якимось чином перешкоджати слідству… Збираюся довести , що підзора абсурдна", - резюмував Кудрицький.

Сторона обвинувачення просить суд обрати Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 13,7 млн грн. Захист вважає підозру необґрунтованою.

Суд долучив до справи заяви двох народних депутатів про готовність взяти підозрюваного на поруки.

Наразі суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення щодо клопотання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 28 жовтня співробітники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену та затримали ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

"Організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР вже раніше викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд грн", - зазначали у відомстві.

За інформацією Бюро, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії.

На той час, як уточнювали в ДБР, він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

"Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили", - наголошують в Бюро.

У повідомленні ДБР не було вказано імена фігурантів. Йдеться про ексголову "Укренерго" Кудрицького та львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.