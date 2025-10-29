Інтерфакс-Україна
Події
18:33 29.10.2025

Ексглава "Укренерго" на суді: в мене бездоганна ділова репутація, не збираюся тікати чи ухилятися від слідства

2 хв читати
Ексглава "Укренерго" на суді: в мене бездоганна ділова репутація, не збираюся тікати чи ухилятися від слідства

Підозрюваний у шахрайському заволодінні коштами ескглава "Укренерго" Володимир Кудрицький запевняє, що не збирається ухилятися від слідства чи тікати, оскільки має намір довести безпідставність підозри щодо нього.

Про це Кудрицький заявив у середу в ході засідання Печерського райсуду Києва, який обирає йому запобіжний захід у зв'язку з висунутою Державним бюро розслідування (ДБР) підозри у шахрайському заволодінні коштами "Укренерго".

Кудрицький зазначив, що підписав два договори за результатами процедури закупівель, які мав підписати за посадою, і це був "стандартний рутинний процес".

"Сторона обвинувачення навела тільки факт підписання договорів… Для "Укренерго" захист авансових платежів банківською гарантією – абсолютно стандартна практика… Фактично мене обвинувачують в тому, що "Укренерго" з недобросовісного підрядника стягнуло банківську гарантію", - сказав Кудрицький.

За його словами, справа розслідується вже сім років, і за цей час не було встановлено факту незаконної дій.

"Я – людина, яка має бездоганну ділову репутації в енергетичному секторі… Я не збираюся ні ухилятися, ті тікати, ні якимось чином перешкоджати слідству… Збираюся довести , що підзора абсурдна", - резюмував Кудрицький.

Сторона обвинувачення просить суд обрати Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 13,7 млн грн. Захист вважає підозру необґрунтованою.

Суд долучив до справи заяви двох народних депутатів про готовність взяти підозрюваного на поруки.

Наразі суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення щодо клопотання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 28 жовтня співробітники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену та затримали ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

"Організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР вже раніше викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд грн", - зазначали у відомстві.

За інформацією Бюро, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії.

На той час, як уточнювали в ДБР, він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

"Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили", - наголошують в Бюро.

У повідомленні ДБР не було вказано імена фігурантів. Йдеться про ексголову "Укренерго" Кудрицького та львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Теги: #кудрицький #суд #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:54 29.10.2025
Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

17:32 29.10.2025
Апеляційний суд Парижу відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Жеваго

Апеляційний суд Парижу відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Жеваго

16:37 29.10.2025
П'ять нардепів заявили про готовність взяти ексочільника "Укренерго" на поруки – депутат

П'ять нардепів заявили про готовність взяти ексочільника "Укренерго" на поруки – депутат

16:26 29.10.2025
Харківʼянка, яка передавала російському військовослужбовцю місця дислокації Сил оборони, отримала 15 років ув'язнення

Харківʼянка, яка передавала російському військовослужбовцю місця дислокації Сил оборони, отримала 15 років ув'язнення

13:35 29.10.2025
Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

12:54 28.10.2025
"Укренерго" накопичило аварійний запас обладнання втричі більше нормативу – очільник компанії

"Укренерго" накопичило аварійний запас обладнання втричі більше нормативу – очільник компанії

11:51 28.10.2025
"Укренерго" працює над збільшенням пропускної спроможності інтерконнекторів та максимальним пропуском імпорту е/е

"Укренерго" працює над збільшенням пропускної спроможності інтерконнекторів та максимальним пропуском імпорту е/е

11:09 28.10.2025
Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано на Львівщині - джерело

Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано на Львівщині - джерело

21:04 25.10.2025
Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

18:19 22.10.2025
"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

ВАЖЛИВЕ

Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

Зеленський про санкції США проти нафти з РФ: такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

ОСТАННЄ

Україна закриває своє посольство в Гавані – глава МЗС

Наразі опрацьовується близько 17 тис. записів про можливі випадки депортації українських дітей – заступниця міністра юстиції

Клименко на нараді у Харкові обговорив оперативну обстановку та готовність до реагування в осінньо-зимовий період

Угорщина не скасує односторонньо заборону на імпорт української агропродукції – аграрний міністр

Трамп має намір зустрітися з Орбаном 8 листопада - ЗМІ

Творці мультфільму "Маша і Ведмідь" можуть бути спонсорами тероризму - Юрчишин з посиланням на Мінкультури

В Хмельницькому завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці: загиблих двоє – ДСНС

Влучання по Краматорській ВЕС може вплинути на енергетичну ситуацію в регіоні - Greenpeace Україна

Україна вітає публікацію нової доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в країні – МЗС

Сибіга привітав Туреччину із 102-ю річницею проголошення Республіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА