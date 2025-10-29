Інтерфакс-Україна
Події
15:37 29.10.2025

Донецька ОВА: У Покровську евакуація практично неможлива, ворог б'є по цивільних, там залишаються 1256 людей

Наразі у Покровську (Донецька обл.) залишаються 1256 людей, проте росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, тож евакуація з міста вже майже неможлива, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"З Покровська, зрозуміло, що евакуація вже неможлива. Тривають бої за місто. Місто оточене ворожими дронами. Зараз у місті перебуває 1 256 осіб. Місцеві жителі не мають можливості покинути укриття і самостійно виїхати з міста, оскільки ворог щодня веде обстріл", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону у середу.

"Ми бачили, як російська армія обстрілювала жінок, людей, які залишилися, вийшли на вулицю, щоб зарядити телефони на контрольно-пропускних пунктах або взяти питну воду. Сьогодні евакуація практично неможлива", - продовжив він.

"Але все ж, завдяки допомозі наших захисників, наприклад, хлопців із 425-го окремого штурмового полку "Скеля", кілька днів тому їм вдалося евакуювати шістьох людей із тваринами. Але ця евакуація тривала більше трьох днів. Ми були під обстрілом, хлопці вивозили наших людей, ризикуючи власним життям. Але я хочу подякувати нашим захисникам. Ця операція була успішною", - розповів Філашкін.

За його словами, нещодавно вдалося евакуювати з міст, які наближені до лінії фронту, 121 людину і 21 дитину. "Люди виїжджають, але дуже повільно. Ворог намагається прорвати нашу лінію оборони з усіх боків", - додав Філашкін.

За його даними, у Костянтинівській громаді залишилося лише 5 274 людини, а в місті – 5 200. У місті Костянтинівка немає газу, води, електроенергії. Тому опалювальний сезон буде надзвичайно важким. Наразі у місті неможливо отримати медичну допомогу. Люди, які отримали поранення або потребують медичної допомоги, їдуть до Дружківки, до міста Краматорськ.

"Тому знову наголошую, що люди повинні виїжджати", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи слід оголосити зону евакуації на всій території Донецької області, Філашкін сказав: "Хочу нагадати, що в регіоні перебуває більше 200 тисяч осіб. З них 13 114 – діти, 1100 – неповнолітні, 91 000 – люди похилого віку. Ці люди перебувають переважно в громадах Краматорська та Слов'янська. Ми спілкуємося щодня. Ми щодня просимо і розмовляємо, щоб люди покинули регіон і подбали про себе та своїх близьких".

"Знову і знову наголошую: усі цивільні мають евакуйоватися до більш безпечних регіонів України! …Хлопці та дівчата роблять все можливе, щоб зупинити окупантів. Але ситуація в регіоні найгірша (... ), ворог контролює всі маршрути, артилерію, дороги", - сказав Філашкін.

Теги: #донеччина #філашкін #евакуація

