Україна спільно з партнерами розробляє нові моделі допомоги ветеранам – нардеп Тарасенко

Фото: https://sluga-narodu.com

Ветерани та ветеранки дедалі частіше звертаються по психологічну підтримку, і сьогодні держава спільно з міжнародними партнерами розробляє нові моделі допомоги, заявив народний депутат від партії "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.

"Зараз спільно з британськими колегами реалізується проєкт "Надійне майбутнє". Це фактично розвиток ідеї "Кіл" – коли ветерани впродовж трьох днів у колі своїх побратимів знаходять внутрішню рівновагу. Обов’язковою умовою є участь психолога, який може відреагувати в кризовій ситуації. Перший день – це завжди недовіра, а на третій – уже поступове відновлення. Люди дякують, ветерани об’єднуються, і зараз програма працює дуже добре", - розповів Тарасенко

За його словами, побудова малих ветеранських спільнот – це майбутнє системи підтримки. "Нам просто не вистачить спеціалістів. Ми повинні формувати культуру взаємодопомоги серед ветеранів. І загалом культуру комунікації в суспільстві. Адже сьогодні 84% громадян постійно спілкуються з ветеранами чи родинами загиблих. Ми маємо вчитися тримати баланс навіть у кризових ситуаціях – після обстрілів, втрат, переживань – і не завдавати шкоди іншим", - зазначив парламентар.

Тарасенко також звернув увагу на складну ситуацію з працевлаштуванням ветеранів. "Великі компанії повідомляють, що понад 50% працівників, які повертаються з війни, звільняються. І справа не в зарплатах – бізнес підтримував військових навіть під час служби. Але відсутність адаптації, перехідного етапу призводить до того, що люди не можуть знайти себе в нових умовах", - пояснив він.

На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що у вівторок відвідав презентацію дослідження IREX про досвід реінтеграції ветеранів після 2022 року, зробленого за підтримки Держдепу США. Він відзначив, що, за результатами дослідження, у ветеранів є запит на якісну безкоштовну психологічну допомогу, "але бракує довіри й зрозумілих маршрутів".

"Працюємо над законопроєктом "Про перехід від військової служби до цивільного життя". Створюємо стандарти якості, пілотуємо маршрути підтримки в громадах, працюємо з бізнесом для впровадження спільних найкращих практик для відновлення людського капіталу, масштабуємо "рівний-рівному" та створення політики малих спільнот", - написав Тарасенко.