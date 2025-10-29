Інтерфакс-Україна
Події
08:10 29.10.2025

Чоловік постраждав внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

1 хв читати
Чоловік постраждав внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, в результаті в одному з районів постраждав чоловік, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"Постраждав 38-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно", - написав він у телеграмі.

За словами глави ОВА, ввечері та вночі проти середи російська армія спрямовувала безпілотники на Синельниківщину – Васильківську та Миколаївську громади. Понівечена інфраструктура.

Не припинялися атаки на Нікопольщину. Агресор бив по Нікополю, Покровській міській та сільській, Марганецькій громадах.

Крім того, виникла пожежа. Знищене авто, ще 2 понівечені. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, приватний будинок.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:29 29.10.2025
Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих

20:08 28.10.2025
Російські БпЛА атакували Чугуїв, пошкоджено цивільне підприємство

Російські БпЛА атакували Чугуїв, пошкоджено цивільне підприємство

11:47 27.10.2025
Сили оборони зачистили від росіян село Єгорівка на Дніпропетровщині

Сили оборони зачистили від росіян село Єгорівка на Дніпропетровщині

07:55 27.10.2025
Одна людина загинула, одна поранена внаслідок атак РФ по 24 населених пунктах Запорізької області

Одна людина загинула, одна поранена внаслідок атак РФ по 24 населених пунктах Запорізької області

12:41 26.10.2025
Чотири людини загинули й одна зазнала поранень унаслідок російських атак на Донеччині за минулу добу - поліція

Чотири людини загинули й одна зазнала поранень унаслідок російських атак на Донеччині за минулу добу - поліція

09:57 25.10.2025
На Дніпропетровщині загинув рятувальник через повторний ракетний удар, ще одного поранено

На Дніпропетровщині загинув рятувальник через повторний ракетний удар, ще одного поранено

08:02 25.10.2025
Дві людини загинули та ще семеро постраждали внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині

Дві людини загинули та ще семеро постраждали внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині

07:27 25.10.2025
Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

20:56 23.10.2025
Чоловік загинув через російський обстріл Херсону

Чоловік загинув через російський обстріл Херсону

09:05 23.10.2025
Ворог атакував Херсонщину, 13 осіб постраждали

Ворог атакував Херсонщину, 13 осіб постраждали

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон – Свириденко

Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже наступного місяця – Зеленський на нараді з урядовцями

ОСТАННЄ

У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова

Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 81 од. спецтехніки

Російський агент отримав 15 років ув’язнення за коригування атак по Миколаєву – СБУ

У Хмельницькому виявили ще двох загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці

29 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ватикан закликав припинити російську війну проти України

Свириденко відзвітувала Зеленському про результати перших 100 днів роботи уряду

Росіяни прорвалися на околиці Мирнограда, на покровському напрямку тривають вуличні бої – речник угрупування "Схід"

У Костянтинівці збили ворожий FPV-дрон над церквою, який атакував знімальну групу – 24 ОМБр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА