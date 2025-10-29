Чоловік постраждав внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, в результаті в одному з районів постраждав чоловік, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"Постраждав 38-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно", - написав він у телеграмі.

За словами глави ОВА, ввечері та вночі проти середи російська армія спрямовувала безпілотники на Синельниківщину – Васильківську та Миколаївську громади. Понівечена інфраструктура.

Не припинялися атаки на Нікопольщину. Агресор бив по Нікополю, Покровській міській та сільській, Марганецькій громадах.

Крім того, виникла пожежа. Знищене авто, ще 2 понівечені. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, приватний будинок.