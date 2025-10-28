Інтерфакс-Україна
Події
13:38 28.10.2025

Троє репортерів Welt дістали поранень через атаку російського БпЛА – ЗМІ

Троє журналістів газети Die Welt постраждали через атаку російського ударного безпілотника на український військовий автомобіль, повідомляє у вівторок Bild.

"Шеф-репортер німецької газети Welt Ібрагім Набер робив репортаж поблизу лінії фронту, супроводжуючи український підрозділ ППО при 42-й бригаді. Коли знімальна група працювала у відкритому полі, російський дрон типу "Ланцет" атакував військовий автомобіль, що стояв поруч. В результаті один солдат загинув, інший важко поранений, а в репортерській команді Набера постраждало троє людей", - йдеться у повідомленні у Телеграмі у вівторок.

За повідомленням, оператор знімальної групи зазнав осколкового поранення у ноги, продюсер групи та Набер отримали лише "легкі травми": кілька днів вони погано чули і лікували забої.

Набер пояснює, як дрони змінили військову журналістику — в 10-12 км від лінії зіткнення зараз "зона смерті": дрони "можуть вразити тебе в будь-якому місці і в будь-який момент".

"Пам'ятаю, в лютому 2023 року ми могли супроводжувати українські війська всього в двох-двох з половиною кілометрах від російських позицій. У місті, серед білого дня. Зараз це неможливо. Через п'ять хвилин вже налетіли б перші дрони-камікадзе", - додав він.

Теги: #атака_рф #постраждалі #репортери

