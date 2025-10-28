10:29 28.10.2025
Офіційно опалення має бути з 28 жовтня - Зеленський
Офіційно опалення має розпочатися 28 жовтня, у частині громад вже почалося опалення закладів соціальної сфери, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа", - сказав він на зустрічі з журналістами.
Найскладніша енергетична ситуація у Шостці, Сумській області.
Окрім того, за словами президента, Україна знайшла близько 70% від фінансів, що потрібно на імпорт газу.