Офіційно опалення має бути з 28 жовтня - Зеленський

Офіційно опалення має розпочатися 28 жовтня, у частині громад вже почалося опалення закладів соціальної сфери, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа", - сказав він на зустрічі з журналістами.

Найскладніша енергетична ситуація у Шостці, Сумській області.

Окрім того, за словами президента, Україна знайшла близько 70% від фінансів, що потрібно на імпорт газу.