23:43 27.10.2025

Українська дипломатія успішно забезпечує ізоляцію РФ на міжнародній арені - Сибіга

Українська дипломатія досягла успіхів у перешкоджанні спробам РФ поновити вплив в міжнародних організаціях, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Facebook в понеділок.

"Протягом 2025 року Росія всіма силами намагалася відновлювати втрачені позиції на міжнародній арені, зокрема в міжнародних організаціях. Ми системно протидіємо цим спробам. Будуємо коаліції та альянси, які блокують ці спроби. Де потрібно, ведемо особливу "тиху" дипломатичну роботу за зачиненими дверима. Перешкоджаємо спробам агресора повертати втрачений міжнародний вплив", - написав Сибіга у Facebook.

Як доказ міністр наводить інформацію про результати виборів керівництва низки міжнародних організцій, які відбулися у 2025 році і де РФ претендувала бути представленою.

"Лише цього року завдяки злагодженій роботі та взаємодії з партнерами вдалося не допустити обрання РФ до восьми керівних та робочих органів міжнародних організацій: Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) на період 2025-2028; Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) на період 2025-2028; Комітету ООН проти катувань на період 2026-2029; Постійного форуму з питань корінних народів на період 2026-2028; Бюро Міжурядової океанографічної комісії на період 2025-2027; Адміністративної ради Всесвітнього поштового союзу (ВПС) на період 2026-2029; Ради поштової експлуатації Всесвітнього поштового союзу (ВПС) на період 2026-2029; Комісії з наркотичних речовин на період 2026-2029", - перелічив Сибіга.

"Росія має залишатися вигнанцем і токсичною країною. МЗС працює над тим, щоб це забезпечити", - додав міністр.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EeQ7YvrYV/?mibextid=wwXIfr

