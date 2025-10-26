Одна людина загинула, двоє постраждали через ворожі обстріли Куп'янського району Харківської області

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

У неділю вранці ЗС РФ завдали ударів по трьох селах Купʼянського району Харківської області.

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру. В селі Тищенівка отримав численні поранення 61-річний мирний мешканець. Також травмовано 61-річного жителя в селі Осинове. Постраждалих доставлено до медичного закладу. Через удар окупантів по селу Подоли загинула 57-річна жінка", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціїв Харківській області у неділю.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.