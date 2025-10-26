Інтерфакс-Україна
Події
12:36 26.10.2025

Одна людина загинула, двоє постраждали через ворожі обстріли Куп'янського району Харківської області

 У неділю вранці ЗС РФ завдали ударів по трьох селах Купʼянського району Харківської області.

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру. В селі Тищенівка отримав численні поранення 61-річний мирний мешканець. Також травмовано 61-річного жителя в селі Осинове. Постраждалих доставлено до медичного закладу. Через удар окупантів по селу Подоли загинула 57-річна жінка", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціїв Харківській області у неділю.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #постраждалі #нацполіція #харківська_область #обстріл

