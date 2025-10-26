Сили безпілотних систем уразили за добу 632 ворожі цілі

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 632 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 200 одиниць особового складу, з яких 124 – ліквідовано; 6 точок вильоту пілотів БпЛА; 4 артилерійські системи; 32 бронемашини; 4 танки; 33 одиниці автомобільної техніки; 10 мотоциклів; 32 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж жовтня (01–25.10) знищено/уражено 21658 цілей, з них 6368 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

