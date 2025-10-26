Інтерфакс-Україна
07:17 26.10.2025

Окупанти втратили впродовж доби 900 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 900 одиниць живої сили та 118 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено 4 танки, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 214  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30697

