Окупанти втратили впродовж доби 900 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 900 одиниць живої сили та 118 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено 4 танки, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 214 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30697