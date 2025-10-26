Інтерфакс-Україна
Незалежна кандидатка Кетрін Конноллі перемогла на виборах президента Ірландії – ЗМІ

Кетрін Конноллі, незадежна кандидатка, здобула переконливу перемогу на виборах президента Ірландії, повідомила Reuters у суботу.

Конноллі, яку підтримали ліві опозиційні партії, отримала понад 64,7% голосів.

Друге місце посіла Гізер Хамфріс з центристської партії "Фіне Гейл", яка отримала 28,2%.

Конноллі, 68-річна законодавиця з Голуея, побудувала свою кампанію навколо меседжів "миру", "єдності" та "нейтралітету". Вона походить з крайньо лівого політичного спектру Ірландії та була підтримана Шинн Фейн, Лейбористською партією, Соціал-демократами та іншими лівими партіями.

Конноллі гостро критикувала Сполучені Штати та Європейський Союз, хоча Ірландія переважно підтримує ЄС. Вона висловлювала свою незгоду зі збільшенням військових витрат в ЄС з початку війни в Україні. Конноллі також критикувала США, Велику Британію та Францію за їхню роль у війні в Газі.

"Президент Ірландії здебільшого є номінальною особою, яка рідко використовує повноваження перевіряти конституційність законодавства, але часто виступає на світовій арені та запрошує інших глав держав у країну", - зазначає Reuters.

Джерело: https://www.dw.com/en/ireland-left-wing-connolly-wins-presidential-election/a-74496453

