Інтерфакс-Україна
Події
23:56 25.10.2025

Одне з підприємств Чернігова уражено внаслідок атаки російських БпЛА - МВА

1 хв читати

Влучання російського БпЛА по одному з підприємств Чернігова зафіксовано під час ворожого нальоту, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у телеграм-каналі.

"Унаслідок атаки ворога зафіксовано влучання в одне з підприємств міста. Через падіння уламків БПЛа на території підприємства загорівся автомобіль. Постраждалих серед людей немає", - написав Брижинський у Телеграм.

Про вибухи в Чернігові і роботу ППО місцеві пабліки почали повідомляти з 22.00 суботи.

Джерело: https://t.me/bryzynskyi/3642

https://t.me/newchnews/31421

https://t.me/newchnews/31424

Теги: #чернігів #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:19 26.10.2025
Пожежі у Києві спричинені російською атакою в ніч на 25 жовтня ліквідовано - ДСНС

Пожежі у Києві спричинені російською атакою в ніч на 25 жовтня ліквідовано - ДСНС

16:01 25.10.2025
Росіяни знову атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, всіх гірників вивели на поверхню

Росіяни знову атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, всіх гірників вивели на поверхню

11:31 25.10.2025
Атаки зазнав ключовий об’єкт Південної енергосистеми РФ - підстанція "Балашовська"

Атаки зазнав ключовий об’єкт Південної енергосистеми РФ - підстанція "Балашовська"

08:48 25.10.2025
Ворог атакував Херсонщину, троє загиблих і 29 людей постраждали, з них троє дітей

Ворог атакував Херсонщину, троє загиблих і 29 людей постраждали, з них троє дітей

08:42 25.10.2025
Уже дев'ять постраждалих через ворожу атаку Києва - ДСНС

Уже дев'ять постраждалих через ворожу атаку Києва - ДСНС

16:12 21.10.2025
Лікарні Чернігівщини продовжують роботу попри перебої з електрикою – ОВА

Лікарні Чернігівщини продовжують роботу попри перебої з електрикою – ОВА

14:16 17.10.2025
В Інституті нацпам'яті назвали перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа грубим порушенням закону – ЗМІ

В Інституті нацпам'яті назвали перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа грубим порушенням закону – ЗМІ

15:26 12.10.2025
До п'ятьох людей зросло число постраждалих через ворожий удар по Чернігову – ОВА

До п'ятьох людей зросло число постраждалих через ворожий удар по Чернігову – ОВА

15:17 12.10.2025
Три людини постраждалі через ворожий удар по Чернігову – ОВА

Три людини постраждалі через ворожий удар по Чернігову – ОВА

08:49 04.10.2025
Уночі ворог завдав удару по Чернігову, виникла пожежа

Уночі ворог завдав удару по Чернігову, виникла пожежа

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

Опалювальний сезон може розпочатись найближчими днями, зі зниженням температури - Міненерго

Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

Молдова знизила тариф на транзит газу до України на 50 відсотків

Аварія в мережі водоканалу залишила без водопостачання 10 відсотків Львова - міськрада

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Роботизований пожежний комплекс, броньовані евакомобілі й позашляховики передано в Херсон за проєктом "Офіцер-рятувальник громади" - Клименко

П'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого удару по Харкову

Окупанти вдарили по Харкову дронами, інформація уточнюється – мер

Чергова партія комплексів ПДТР "Ай-Петрі" надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко

Ворог просунувся в трьох областях – DeepState

УЧХ та ДСНС України провели спільні навчання на Рівненщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА