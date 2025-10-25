Одне з підприємств Чернігова уражено внаслідок атаки російських БпЛА - МВА

Влучання російського БпЛА по одному з підприємств Чернігова зафіксовано під час ворожого нальоту, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у телеграм-каналі.

"Унаслідок атаки ворога зафіксовано влучання в одне з підприємств міста. Через падіння уламків БПЛа на території підприємства загорівся автомобіль. Постраждалих серед людей немає", - написав Брижинський у Телеграм.

Про вибухи в Чернігові і роботу ППО місцеві пабліки почали повідомляти з 22.00 суботи.

