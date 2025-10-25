Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 158 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

" Загарбники завдали одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1819 дронів-камікадзе та здійснили 3021 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 65 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30696