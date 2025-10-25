Інтерфакс-Україна
14:46 25.10.2025

Внесок Німеччини у Фонд підтримки енергетики становить EUR450 млн - Райхе

Німеччина інвестує у Фонд підтримки енергетики ще EUR60 млн, чим збільшить свій внесок до EUR450 млн, повідомила міністр енергетики країни Катеріна Райхе.

"Німеччина вже внесла у Фонд EUR390 млн, улітку ми погодили внесок в EUR30 млн, але зараз подвоюємо його і надаємо EUR60 млн. Таким чином, це вже буде внесок в EUR450 млн", - сказала Райхе на пресконференції в Києві в суботу.

Вона звернула увагу на те, що внесок Німеччини складає третину всього обсягу Фонду, пояснивши це бажанням допомогти Україні в складні часи.

"Ці гроші дозволять отримати необхідне обладнання, щоб рятувати Україну", - зазначила Райхе.

Вона наголосила, що цілеспрямовані атаки росіян на енергетику дуже небезпечні напередодні зими, також вони загрожують виробництву необхідної продукції, в тому числі оборонної.

Водночас Райхе зазначила, що вражена волею українського народу протистояти таким викликам.

За словами міністра енергетики України Світлани Гринчук, Фонд підтримки енергетики завдяки німецьким та багатьом іншим партнерам дозволяє забезпечувати великі потреби енергокомпаній у відновленні протягом всієї війни. Водночас, вона зазначила, що ці потреби на сьогодні перевищують обсяг фонду приблизно на EUR500 млн.

