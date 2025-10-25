Інтерфакс-Україна
Події
13:24 25.10.2025

У Києві уже 13 постраждалих, для гасіння пожежі у Деснянському районі залучено 2 гелікоптери

1 хв читати

Внаслідок російської атаки у Києві загинуло 2 особи та 13 постраждало, повідомила Держслужба з НС у телеграм у суботу.

У Деснянському районі локалізовано пожежу складських приміщень на площі 13 тис. кв. м. "Рятувальники врятували 1 людину. Для гасіння додатково залучено 2 гелікоптери ДСНС", - йдеться у повідомленні.

У Дарницькому районі ліквідовано пожежу 9-поверхової адмінвиробничої будівлі (5,4 тис. кв. м) та локалізовано займання двоповерхової будівлі.

У Дніпровському районі росіяни завдали удару по відкритій місцевості, пошкоджено житлові будинки.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського удару.

Як повідомлялось, 25 жовтня близько 4 години ранку збройні сили країни-агресорки завдали ракетний удар по столиці. Внаслідок цього постраждали три райони Києва - Дніпровський, Деснянський та Дарницький. Дві людини загинули, повідомлялось про 12 постраждалих.

Теги: #київ #рятувальні_роботи

