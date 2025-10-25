Франція готова у 2026 р. розгорнути свої війська в Україні - ЗМІ

Французька армія вже у 2026 році готова розгорнути свої сили у межах європейських гарантій безпеки для України, заявив начальник Генерального штабу Сухопутних військ Франції П’єр Шиль, передає BFMTV.

"Ми будемо готові розгорнути війська в межах гарантій безпеки, якщо це буде потрібно, на користь України", - заявив Шиль, виступаючи перед депутатами комісії з питань оборони парламенту.

Він підкреслив, що "2026 рік пройде під знаком коаліцій" та згадав про французькі навчання Orion 26, які перевірять усі концепції взаємодії.

За словами генерала, сухопутні війська Франції готові одночасно реагувати на "три тривоги", серед них - можливе розгортання в Україні.

Паралельно він нагадав про "національний рівень екстреної готовності", згідно з яким близько 7 000 солдатів, готові вирушити на виконання завдання впродовж 12 годин - 5 днів; а також про "першочергову бойову готовність НАТО", яка є структурним елементом французької оборони.

Джерело: https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/le-chef-d-etat-major-de-l-armee-de-terre-dit-se-tenir-pret-a-deployer-des-forces-au-profit-de-l-ukraine-en-2026_AV-202510240444.html