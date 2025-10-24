Сибіга обговорив з міністром оборони Норвегії розвиток оборонного промислового співробітництва

Фото: https://mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком та обговорив з ним розвиток спільної оборонної промисловості, повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства у п'ятницю.

"Я мав дуже змістовну зустріч з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком і подякував йому за всі зусилля Міністерства оборони Норвегії з підтримки України… Ми обговорили найближчі та довгострокові пріоритети і потреби України. Ми також домовилися про конкретні наступні кроки для подальшого розвитку оборонного співробітництва між Україною та Норвегією на взаємовигідній основі. Наше двостороннє промислове співробітництво стає все більш важливим, оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну і безжальні атаки проти України", - сказав Сибіга.

За його словами, у 2025 році Норвегія виділила $7 млрд на військово-технічну допомогу Україні і планує зробити те саме у 2026 році. "Важливо, що переважна більшість цих ресурсів спрямовується на зміцнення оборонної промисловості України та міжнародні ініціативи, спрямовані на забезпечення України необхідними засобами і обладнанням. Тільки минулого тижня уряд Норвегії зобов'язався надати 200 мільйонів доларів на ініціативу PURL", - зазначив міністр.

Також голова зовнішньополітичного відомства повідомив, що був прийнятий прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере (Jonas Gahr Støre) та обговорив з ним питання оборони та енергетичної підтримки України. "Ми продовжили зустріч прем'єр-міністра з президентом України Володимиром Зеленський, зокрема, щодо енергетики та оборони. Між нашими лідерами існує особлива довіра, і це має дуже важливий вплив на плідну співпрацю", - написав Сибіга в Х за результатами зустрічі.

Як повідомлялося, Зеленський був в Норвегії в середу, зустрівся з прем'єр-міністром Стере на військовому аеропорту Гардермуен. Перша леді України Олена Зеленська мала окрему програму в Норвегії, її супроводжував Сибіга.