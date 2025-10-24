Інтерфакс-Україна
Події
17:10 24.10.2025

Сибіга обговорив з міністром оборони Норвегії розвиток оборонного промислового співробітництва

2 хв читати
Сибіга обговорив з міністром оборони Норвегії розвиток оборонного промислового співробітництва
Фото: https://mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком та обговорив з ним розвиток спільної оборонної промисловості, повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства у п'ятницю.

"Я мав дуже змістовну зустріч з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком і подякував йому за всі зусилля Міністерства оборони Норвегії з підтримки України… Ми обговорили найближчі та довгострокові пріоритети і потреби України. Ми також домовилися про конкретні наступні кроки для подальшого розвитку оборонного співробітництва між Україною та Норвегією на взаємовигідній основі. Наше двостороннє промислове співробітництво стає все більш важливим, оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну і безжальні атаки проти України", - сказав Сибіга.

За його словами, у 2025 році Норвегія виділила $7 млрд на військово-технічну допомогу Україні і планує зробити те саме у 2026 році. "Важливо, що переважна більшість цих ресурсів спрямовується на зміцнення оборонної промисловості України та міжнародні ініціативи, спрямовані на забезпечення України необхідними засобами і обладнанням. Тільки минулого тижня уряд Норвегії зобов'язався надати 200 мільйонів доларів на ініціативу PURL", - зазначив міністр.

Також голова зовнішньополітичного відомства повідомив, що був прийнятий прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере (Jonas Gahr Støre) та обговорив з ним питання оборони та енергетичної підтримки України. "Ми продовжили зустріч прем'єр-міністра з президентом України Володимиром Зеленський, зокрема, щодо енергетики та оборони. Між нашими лідерами існує особлива довіра, і це має дуже важливий вплив на плідну співпрацю", - написав Сибіга в Х за результатами зустрічі.

Як повідомлялося, Зеленський був в Норвегії в середу, зустрівся з прем'єр-міністром Стере на військовому аеропорту Гардермуен. Перша леді України Олена Зеленська мала окрему програму в Норвегії, її супроводжував Сибіга.

Теги: #розмова #сибіга #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:30 22.10.2025
Україні потрібна підтримка для зміцнення оборони та безпеки всієї Європи – Сибіга головам МЗС країн-партнерів

Україні потрібна підтримка для зміцнення оборони та безпеки всієї Європи – Сибіга головам МЗС країн-партнерів

14:48 22.10.2025
Зеленський і прем’єр Норвегії обговорили підтримку України на 2026р., зокрема $150 млн на закупівлю газу

Зеленський і прем’єр Норвегії обговорили підтримку України на 2026р., зокрема $150 млн на закупівлю газу

12:38 22.10.2025
Норвегія надає додаткове фінансування для забезпечення енергетичної безпеки України

Норвегія надає додаткове фінансування для забезпечення енергетичної безпеки України

12:07 22.10.2025
Зеленський прилетів у Норвегію - прессекретар

Зеленський прилетів у Норвегію - прессекретар

09:57 22.10.2025
Сибіга закликає міжнародних партнерів мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України

Сибіга закликає міжнародних партнерів мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України

18:01 21.10.2025
Сибіга провів зустріч із послом Молдови, який завершує свою каденцію в Україні

Сибіга провів зустріч із послом Молдови, який завершує свою каденцію в Україні

12:42 21.10.2025
Сибіга закликав партнерів терміново мобілізувати додаткову допомогу України після нічної атаки РФ

Сибіга закликав партнерів терміново мобілізувати додаткову допомогу України після нічної атаки РФ

18:51 20.10.2025
Рубіо провів телефонну розмову із Лавровим - Держдеп

Рубіо провів телефонну розмову із Лавровим - Держдеп

17:53 20.10.2025
Сибіга провів зустрічі з іспанським та грецьким колегами для обговорення подальшої підтримки України

Сибіга провів зустрічі з іспанським та грецьким колегами для обговорення подальшої підтримки України

15:17 20.10.2025
Глави МЗС України та Португалії обговорили подальші кроки для зміцнення ППО та підтримку енергетичної системи

Глави МЗС України та Португалії обговорили подальші кроки для зміцнення ППО та підтримку енергетичної системи

ВАЖЛИВЕ

Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу - Свириденко

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Зеленський прибув до резиденції Стармера

Внаслідок підриву вибухового пристрою на пероні в Овручі загинуло 4 людини, ще 12 отримали поранення – Нацполіція

ОСТАННЄ

Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично - Свириденко

Прокуратура уточнила кількість жертв атаки на Херсон – загинули дві жінки, а не три як повідомлялося раніше

Україну запросили приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних чиновників – нардеп Іонушас

УЗ планує оголосити результатитендеру на вантажні електровози подвійного струму ще цього року

Ворог намагався атакувати потяг безпілотником на під'їзді до ст. Краматорськ – УЗ

Дані щодо інфляції у США за жовтень, імовірно, не вийдуть через шатдаун - Білий дім

Двоє людей шпиталізовані внаслідок вибуху невідомого пристрою у Харкові

Кількість поранених у Херсоні збільшилась до 25 - МВА

Бійці ГУР знищили російську ЗРК та два РЛС на окупованих територіях

Ердоган заявив про готовність Туреччини прийняти Трампа і Путіна на своїй території

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА