Інтерфакс-Україна
Події
15:52 24.10.2025

Керівник САП і посол Данії обговорили виклики антикорупційних інституцій та захист інвестицій у відновлення

1 хв читати
Керівник САП і посол Данії обговорили виклики антикорупційних інституцій та захист інвестицій у відновлення
Фото: https://t.me/sap_gov_ua

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко зустрівся з послом Данії Томасом Лунд-Соренсеном: обговорили виклики антикорупційних інституцій та захист інвестицій у відновлення.

"Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данія Томасом Лунд-Соренсеном, який цього місяця розпочав свою роботу в Україні", - повідомляє САП в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначаеться: "У центрі розмови – стратегічна роль, досягнення та виклики антикорупційних інституцій у зміцненні верховенства права, забезпеченні належного урядування та захисті міжнародних інвестицій у процесі відновлення України"

Керівник САП відзначив послідовну підтримку Данії та Європейського Союзу, що реалізується через проєкт міжнародної технічної допомоги EUACI.

"Ця співпраця є одним із найвагоміших чинників посилення інституційної спроможності САП та її ефективної діяльності в системі антикорупційних органів", - уточнюється в повідомленні.

Згідно з повідомленням САП, Лунд-Соренсен підкреслив, що незалежність і ефективність антикорупційних інституцій залишаються ключовими для збереження довіри міжнародних партнерів до України.

"Він також запевнив, що підтримка для САП триватиме, адже боротьба з корупцією на найвищому рівні є стратегічною умовою поступу України на шляху до членства в Європейському Союзі", - резюмують в антикорупційній прокуратурі.

Теги: #данія #сап #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:22 24.10.2025
Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

17:24 22.10.2025
Премʼєр Швеції сподівається на важливий "крок вперед" щодо заморожених російських активів на саміті ЄС у четвер

Премʼєр Швеції сподівається на важливий "крок вперед" щодо заморожених російських активів на саміті ЄС у четвер

17:19 22.10.2025
Зеленський і прем’єр-міністр Швеції обговорили ППО, енергетику, санкції проти РФ

Зеленський і прем’єр-міністр Швеції обговорили ППО, енергетику, санкції проти РФ

17:03 22.10.2025
Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання інших літаків, які є неновітніми - Зеленський

Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання інших літаків, які є неновітніми - Зеленський

17:32 21.10.2025
Міністри оборони України та Іспанії обговорили передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах

Міністри оборони України та Іспанії обговорили передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах

16:28 21.10.2025
Орбан пропустить обговорення України на саміті ЄС, його буде представляти Фіцо

Орбан пропустить обговорення України на саміті ЄС, його буде представляти Фіцо

09:44 21.10.2025
Голова Держетнополітики обговорив із верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин проведення НМТ мовами меншин

Голова Держетнополітики обговорив із верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин проведення НМТ мовами меншин

17:48 20.10.2025
Зеленський та прем'єрка Данії скоординували плани дипломатичної роботи на найближчий тиждень, говорили про оборонну співпрацю

Зеленський та прем'єрка Данії скоординували плани дипломатичної роботи на найближчий тиждень, говорили про оборонну співпрацю

14:58 20.10.2025
САП оскаржить зменшення застави ексзаступнику голови Верховного суду

САП оскаржить зменшення застави ексзаступнику голови Верховного суду

12:34 18.10.2025
Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів

Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів

ВАЖЛИВЕ

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Зеленський прибув до резиденції Стармера

Внаслідок підриву вибухового пристрою на пероні в Овручі загинуло 4 людини, ще 12 отримали поранення – Нацполіція

У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

ОСТАННЄ

ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

Військовослужбовець-дезертир, який працював на воєнну розвідку ворога і збирав розвіддані, отримав 15 років тюрми - СБУ

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Виставку українського павільйону на EXPO 2025 в Японії експонують в Українському домі в листопаді - Мінкультури

ЗСУ взяли під контроль с.Торське на Донеччині

Спецпредставник Путіна Дмітрієв прилетів на переговори до США – ЗМІ

Незалежна асоціація банків України змінила назву на Національну асоціацію банків

На Херсонщині через ворожий обстріл загинула жінка – ОВА

До 10 зросла кількість постраждалих у Харкові

Загинула керівниця платформи "Тепле місто" Оксана Бриндзак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА