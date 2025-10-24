Керівник САП і посол Данії обговорили виклики антикорупційних інституцій та захист інвестицій у відновлення

Фото: https://t.me/sap_gov_ua

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко зустрівся з послом Данії Томасом Лунд-Соренсеном: обговорили виклики антикорупційних інституцій та захист інвестицій у відновлення.

"Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данія Томасом Лунд-Соренсеном, який цього місяця розпочав свою роботу в Україні", - повідомляє САП в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначаеться: "У центрі розмови – стратегічна роль, досягнення та виклики антикорупційних інституцій у зміцненні верховенства права, забезпеченні належного урядування та захисті міжнародних інвестицій у процесі відновлення України"

Керівник САП відзначив послідовну підтримку Данії та Європейського Союзу, що реалізується через проєкт міжнародної технічної допомоги EUACI.

"Ця співпраця є одним із найвагоміших чинників посилення інституційної спроможності САП та її ефективної діяльності в системі антикорупційних органів", - уточнюється в повідомленні.

Згідно з повідомленням САП, Лунд-Соренсен підкреслив, що незалежність і ефективність антикорупційних інституцій залишаються ключовими для збереження довіри міжнародних партнерів до України.

"Він також запевнив, що підтримка для САП триватиме, адже боротьба з корупцією на найвищому рівні є стратегічною умовою поступу України на шляху до членства в Європейському Союзі", - резюмують в антикорупційній прокуратурі.