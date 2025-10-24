Інтерфакс-Україна
Події
15:25 24.10.2025

Стармер привітав Зеленського на Даунінґ-стріт, підтвердив підтримку України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав президента України Володимира Зеленського, який у п'ятницю прибув на Даунінґ-стріт перед засіданням "Коаліції охочих".

Під час заяв для медіа Стармер наголосив, що радий бачити українського лідера знову в Лондоні та підтвердив підтримку України.

Прем’єр-міністр Великої Британії відзначив мужність українців у боротьбі із російською агресію та абсолютне небажання Володимира Путіна йти на контакт для прокладання шляху до миру. "Навпаки, він продовжує атаки, все частіше на цивільне населення і дітей. І, на жаль, я мушу знову висловити вам свої співчуття..у зв'язку з жахливими втратами", - сказав він.

"Я справді думаю, що цього тижня ми можемо досягти справжнього прогресу щодо російської нафти і газу... Я справді думаю, що ми можемо зробити більше щодо далекобійних можливостей", – заявив Стармер.

Він додав: "Сьогодні у нас є справді важливі справи, які потрібно обговорити з Коаліцією охочих… Ми, як і завжди, залишаємося вашим найближчим союзником і підтримуємо вас та весь народ України".

Як повідомлялося, 20 жовтня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" у п’ятницю, яка пройде у Лондоні у гібридному форматі - онлайн та офлайн - за участі Зеленського.

22 жовтня президент України заявив, що "Коаліція охочих" має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше, це важливий елемент в закінченні війни".

Згідно з опублікованим розкладом Макрона, на 16:00 за місцевим часом заплановано зустріч "Коаліції охочих" щодо України. Як повідомляє пресслужба НАТО, на 18:05 (Центральноєвропейський час (CET), заплановано спільну пресконференцію генерального секретаря НАТО, прем’єр-міністра Великої Британії та президента України.

Теги: #стармер #зеленський

