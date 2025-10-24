24 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

24 жовтня 2025 року в Україні та світі відзначають День Організації Об'єднаних Націй, Всесвітній день інформації щодо розвитку, Міжнародний день дипломатів, Всесвітній тиждень медіа- та інформаційної грамотності, Тиждень роззброєння.

Ще сьогодні Всесвітній день кенгуру, Міжнародний день дій на захист клімату, Всесвітній день боротьби з поліомієлітом.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Аретти і тих, що з ним.

День 1338 Російська агресія - Day 1338 Russian aggression

День Організації Об'єднаних Націй

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 2782 (XXVІ).

Заснований 1948 року і має на меті вшанування створення Організації Об'єднаних Націй, яка офіційно почала свою діяльність 24 жовтня 1945 року, після того як Статут ООН набув чинності. ООН була створена після Другої світової війни з метою підтримки міжнародного миру та безпеки, сприяння економічному та соціальному розвитку, захисту прав людини та координації міжнародних зусиль у вирішенні глобальних проблем. Цей день є нагодою для підвищення обізнаності про роботу ООН, її досягнення та виклики, які вона зустрічає. Відзначення включає різні заходи, такі як конференції, семінари, виставки та інформаційні кампанії, спрямовані на інформування громадськості про діяльність ООН.

Всесвітній день інформації щодо розвитку

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 3038 (ХХVІІ).

Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 1972 року з метою залучення уваги до проблем розвитку та інформаційного обміну між країнами. Цей день зазначє важливість доступу до інформації як основи для розвитку та розвитку глобальної спільноти. Він також спрямований на підвищення обізнаності про глобальні виклики, такі як бідність, нерівність та зміна клімату.

Тиждень роззброєння

Щороку з 24 до 30 жовтня під егідою ООН проводиться тиждень роззброєння. Метою його запровадження стала пропаганда припинення гонки озброєнь та донесення до свідомості людства її небезпечності.

Міжнародний день дипломатів

Міжнародний день дипломатів святкують щорічно 24 жовтня. Це свято було встановлено для вшанування дипломатів та їхніх зусиль у підтримці миру та міжнародного співробітництва. Дипломати відіграють ключову роль у встановленні та зміцненні відносин між країнами, переговори та вирішення конфліктів. Цей день також покликаний підвищити обізнаність про важливість дипломатії у сучасному світі, сприяючи зміцненню міжнародних зв'язків та взаєморозуміння. Це також час для відзначення досягнень дипломатів та визнання їхньої важкої праці у створенні стабільного та мирного світу.

Всесвітній тиждень медіа- та інформаційної грамотності

Щорічно припадає на останній тиждень жовтня. Це ініціатива, започаткована ЮНЕСКО для підвищення обізнаності про важливість медіа- та інформаційної грамотності в сучасному світі. Метою тижня є просування навичок критичного мислення, аналізу інформації та правильного використання медіаресурсів серед людей різного віку. Це включає розуміння впливу медіа на суспільство, вміння розпізнавати фейки та дезінформацію, а також безпечне користування Інтернетом.

Міжнародний день дій на захист клімату

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про зміну клімату та стимулюванню дій для боротьби з ним. Ідея цього дня полягає в тому, щоб мільйони людей по всьому світу взяли участь у активаційних заходах, таких як мітинги, пікети, дебати та інші форми громадської діяльності.

Всесвітній день боротьби з поліомієлітом

24 жовтня у світі відзначається День боротьби з поліомієлітом. Його метою є привернення уваги до цього небезпечного захворювання, поширення методів профілактики та підвищення рівня свідомості людей щодо шляхів передачі та впізнавання перших симптомів. Спеціалісти нагадують, що на даний час існує великий перелік країн, де зберігається ризик епідемії поліомієліту через низьку кількість щеплених людей.

Всесвітній день кенгуру

Щороку 24 жовтня у світі відзначають Всесвітній день кенгуру — подію, присвячену захисту найбільшого сумчастого ссавця планети, що є символом Австралії, а й важливою частиною екосистеми нашої планети.

Всесвітній день кенгуру був започаткований у 2020 році австралійською природоохоронною активісткою Кріссі Шарп та організацією Kangaroos Alive!, щоб привернути увагу до найбільшого у світі забою диких тварин — полювання на кенгуру.

Ідея швидко перетворилася на міжнародний рух, до якого долучилися екологічні організації, зоозахисники, науковці й небайдужі громадяни з усього світу.

Кенгуру — це національний символ Австралії, зображений на гербі, монетах, спортивній формі та навіть логотипах авіакомпаній.

Але парадоксально: у тій самій країні, де кенгуру вшановують як символ гордості, вони часто стають об’єктом жорстокого полювання.

Щороку в Австралії, за оцінками природоохоронців, вбивають понад 2 мільйони диких кенгуру, а також десятки тисяч дитинчат, які залишаються без матерів.

Всесвітній день шампанського

У четверту п’ятницю жовтня відзначають Всесвітній день шампанського.

Виникло шампанське випадково в одному з холодних регіонів Франції. Похолодання перервало процес бродіння вина. Коли температура підвищилась, бродіння відновилося, зупинити ще раз його не вдалося. Так народилося шипуче вино.

Одразу після своєї появи шампанське не мало стільки прихильників, як має зараз. Найбільший внесок в розповсюдження та оновлення смаку шампанського вніс монах П’єр Періньйон. Саме він почав експериментувати: змішувати різну сировину (сік винограду), розливати напій по пляшкам та закривати їх корком для збереження вуглекислого газу. За ці заслуги ім’я Періньйона отримала найдорожча та найкраща марка шампанського у світі – Dom Perignon.

Хоча роком народження ігристого вина вважається 1668, технологія його виготовлення винайдена лише в 1718 році. Ще через 10 років була заснована перша фабрика, яка виробляла та продавала шампанське. До початку XX сторіччя шампанське набуло популярності по всій планеті.

Цього дня народилися:

140 років від дня заснування у Львові (1885) "Народної Ради" - політичної організації галицьких народовців;

130 років від дня народження Пилипа Васильовича Драника (1895-1930), українського військового діяча, сотника Армії УНР, повстанського отамана, художника.

Ще в цей день:

1929 - Чорний четвер і початок Великої депресії;

1939 - Уперше в продаж надходять нейлонові панчохи — у Вілмінгтоні, штат Делавер;

1941 - Німецька армія входить до Харкова;

1945 - Урочисто відкривають Організацію Об'єднаних Націй;

1952 - Дуайт Ейзенхауер оголошує війну в Кореї "хрестовим походом проти комунізму";

1956 - До Угорщини для придушення революції вводять радянські війська;

1964 - На території колишньої Північної Родезії проголошують незалежність Замбії;

1986 - У Лондоні відкривають найбільший у світі магазин грамплатівок;

1991 - Верховна Рада проголошує без'ядерний статус України;

1993 - У соборі Святої Софії в Києві здійснюють інтронізацію Володимира Романюка, обраного Патріархом Київським і всієї Руси-України;

1999 - У Рогатині відкривають пам'ятник землячці Роксолані, коханій дружині османського султана Сулеймана I Пишного;

2005 - У Києві Фонд держмайна проводить повторний аукціон з продажу "Криворіжсталі": новим власником заводу стала компанія "Міттал Стіл".

Церковне свято:

Святого мученика Аретти і тих, що з ним

24 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Аретти і тих, хто з ним. Також відомий як Аретас. Християнський святий, який жив у ІІІ столітті. Був римським військовим трибуном і служив у армії римського імператора Діоклетіана.

Аретта був відомий своєю вірністю до Христа і відмовою поклонятися язичництву. Його мучеництво сталося після того, як він відмовився виконати наказ імператора про поклоніння ідолам. За це його закатували і вбили. Мучеництво святого стало символом віри і відданості Христу.

Іменини:

Іван, Микола, Олексій, Опанас, Петро.

З прикмет цього дня:

Багато ворон на деревах віщують негоду, а перший сніг — до сніжної зими. Густий ранковий туман провіщає теплий день, тоді як наявність жовтого листя на деревах натякає на морозну зиму. Червоний захід сонця означає, що незабаром будуть морози.