01:56 24.10.2025

Сили оборони відбили з початку доби 103 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 103 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 105 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2 665 дронів-камікадзе та здійснив 3 653 обстріли населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 31 штурмову та наступальну дію.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30609

