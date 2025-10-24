Сили оборони відбили з початку доби 103 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 103 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 105 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2 665 дронів-камікадзе та здійснив 3 653 обстріли населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 31 штурмову та наступальну дію.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30609