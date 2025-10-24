Кошта: лідери ЄС досягли трьох важливих домовленостей щодо України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляє, що лідери Європейського союзу досягли трьох важливих домовленостей щодо України: щодо фінансової підтримки України, щодо санкцій та тіньового флоту.

Про це він заявив у четвер в Брюсселі по завершенню засідання Європейської ради.

"Раніше цього місяця, після нашої неофіційної зустрічі в Копенгагені, я сказав, що сьогодні час приймати рішення. І ми досягаємо результатів на всіх фронтах. Починаючи з України, ми багато разів говорили, що підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, скільки потрібно. Сьогодні ми досягли трьох важливих домовленостей", - констатував президент Європейської ради.

Першими домовленостями Кошта назвав зобов'язання європейських лідерів забезпечити покриття фінансових потреб України протягом наступних двох років. "Ми попросили Комісію якомога швидше запропонувати варіанти, щоб Україна мала ресурси, необхідні для продовження самозахисту та боротьби за справедливий і міцний мир у 2026 та 2027 роках, якщо це буде необхідно. Росія повинна уважно це врахувати. Україна матиме фінансові ресурси, необхідні для захисту від агресії Росії та в найближчому майбутньому", - наголосив президент Європейської ради.

За його словами, зараз будуть опрацьовані технічні, правові та фінансові аспекти підтримки Європи. "Ми повернемося до цього питання на грудневому засіданні Європейської Ради", - повідомив президент Європейської ради.

Другою важливою домовленістю він назвав ухвалення 19-го пакету санкцій, який "посилить тиск на Росію та ще більше зашкодить її військовій машині".

Третьою домовленістю Кошта назвав той факт, що держави-члени погодилися посилити заходи та координувати дії для боротьби з тіньовим флотом Росії. "Підсумовуючи, ми продовжуємо використовувати всі наявні в нас засоби, щоб поставити Україну в сильну позицію, якщо і коли розпочнуться переговори з Путіним. Ми сподіваємося, що цей момент настане найближчим часом, але незалежно від обставин, наше послання чітке: Європа не підведе Україну", - заявив президент Європейської ради.

У свою чергу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС "буде продовжувати тиснути на Росію стільки, скільки потрібно та буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб забезпечити припинення вбивств та справедливий і тривалий мир".

За її словами, лідери провели "гарну дискусію щодо кредиту на репарації, який буде фінансуватися за рахунок іммобілізованих російських активів". "Це дозволило нам визначити моменти, які нам ще потрібно уточнити. Потім ми повернемося з різними варіантами, які ми розробимо. Дозвольте мені ще раз підкреслити, що ми завжди будемо поважати європейське та міжнародне право, просуваючи цю роботу, яку ми щойно описали", - пояснила фон дер Ляєн.