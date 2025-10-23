Інтерфакс-Україна
Папа Римський і Карл III спільно провели богослужіння у Ватикані

Фото: https://www.vaticannews.va/

Глава Католицької церкви Папа Римський Лев XIV і верховний правитель Церкви Англії король Великої Британії Карл III спільно звершили богослужіння в Сикстинській капелі, повідомляє в четвер Vatican news.

На службі були присутні королева Камілла й архієпископ Йоркський Стівен Коттрелл.

Богослужіння відбувалося латинською та англійською мовами.

Карл III перебуває у Ватикані з офіційним візитом. Темами поїздки стали єдність християнської віри та екологічні проблеми.

 

Теги: #понтифік #візит #британія #ватикан

