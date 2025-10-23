Інтерфакс-Україна
19:14 23.10.2025

Саміт у Будапешті запропонувала американська сторона, такі зустрічі потрібно добре готувати - Путін

Саміт Росія-США і місце його проведення в Будапешті - це пропозиція американської сторони, зараз президент США Дональд Трамп, скоріше, ухвалив рішення про перенесення цієї зустрічі, заявив Володимир Путін.

"Щодо заяви президента Сполучених Штатів, що ж я можу сказати. В останній телефонній розмові і саму зустріч, і місце її проведення запропонувала американська сторона, і я погодився з цим, але висловив міркування у зв'язку з цим і сказав про те, що, безумовно, такі зустрічі потрібно добре готувати. І для мене, і для американського президента було б помилкою підійти до цього легко й вийти після цієї зустрічі без очікуваного результату", - цитують Путіна росЗМІ.

Водночас він назвав "недружнім актом" нові американські санкції проти нафтових компаній Росії. "Так, вони (санкції - ІФ) для нас мають серйозний, звісно, характер і матимуть певні наслідки, але істотно не позначаться на нашому економічному самопочутті", - вважає Путін.

Крім того, за його словами, якщо по території Росії завдаватимуть ударів далекобійною зброєю, відповідь буде дуже серйозною. "Це спроба ескалації. Якщо такою зброєю будуть завдаватися удари по російських територіях, відповідь буде дуже серйозною, якщо не сказати приголомшливою", - сказав Путін журналістам.

