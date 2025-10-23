Генсек НАТО відвідає Лондон для участі у зустрічі "Коаліції охочих"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у пʼятницю відвідає Лондон (Велика Британія), щоб взяти участь у зустрічі Коаліції охочих, яку спільно організовують прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомляє пресслужба НАТО, на 18:05 (Центральноєвропейський час (CET), запланована спільна пресконференція генерального секретаря НАТО, прем’єр-міністра Великої Британії та президента України

Як повідомлялося, 20 жовтня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" у п’ятницю, яка пройде у Лондоні у гібридному форматі - онлайн та офлайн - за участі президента України Володимира Зеленського.

22 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що "Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше, це важливий елемент в закінченні війни".

Згідно з опублікованим розкладом президента Франції Еммануеля Макрона, на 16:00 за місцевим часом запланована зустріч "Коаліції охочих" щодо України.