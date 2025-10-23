Інтерфакс-Україна
Події
18:55 23.10.2025

Генсек НАТО відвідає Лондон для участі у зустрічі "Коаліції охочих"

1 хв читати
Генсек НАТО відвідає Лондон для участі у зустрічі "Коаліції охочих"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у пʼятницю відвідає Лондон (Велика Британія), щоб взяти участь у зустрічі Коаліції охочих, яку спільно організовують прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомляє пресслужба НАТО, на 18:05 (Центральноєвропейський час (CET), запланована спільна пресконференція генерального секретаря НАТО, прем’єр-міністра Великої Британії та президента України

Як повідомлялося, 20 жовтня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" у п’ятницю, яка пройде у Лондоні у гібридному форматі - онлайн та офлайн - за участі президента України Володимира Зеленського.

22 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що "Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше, це важливий елемент в закінченні війни".

Згідно з опублікованим розкладом президента Франції Еммануеля Макрона, на 16:00 за місцевим часом запланована зустріч "Коаліції охочих" щодо України.

Теги: #рютте #коаліція_охочих

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:34 23.10.2025
Рютте: Війна має зупинитися на поточних позиціях, необхідно тиснути на Росію для переговорів

Рютте: Війна має зупинитися на поточних позиціях, необхідно тиснути на Росію для переговорів

02:05 23.10.2025
Рютте підтримав дії США щодо нових санкцій проти РФ та відзначив лідерство Трампа в зусиллях щодо припинення війни РФ

Рютте підтримав дії США щодо нових санкцій проти РФ та відзначив лідерство Трампа в зусиллях щодо припинення війни РФ

21:59 22.10.2025
Рютте підтримав ідею Трампа щодо зупинення війни РФ в Україні по лінії фронту

Рютте підтримав ідею Трампа щодо зупинення війни РФ в Україні по лінії фронту

16:59 22.10.2025
Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше – Зеленський

Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше – Зеленський

22:05 21.10.2025
Генсек НАТО відвідає Вашингтон, де зустрінеться із Трампом

Генсек НАТО відвідає Вашингтон, де зустрінеться із Трампом

18:31 20.10.2025
Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

15:15 19.10.2025
Зеленський доручив дипломатам провести зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом

Зеленський доручив дипломатам провести зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом

18:52 15.10.2025
Рютте – Шмигалю: Ми продовжимо вас підтримувати

Рютте – Шмигалю: Ми продовжимо вас підтримувати

20:38 10.10.2025
Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих

Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих

18:52 10.10.2025
В Коаліції охочих не вважають, що Путін може визначати, підрозділи яких країн будуть в майбутній миротворчій місії в Україні

В Коаліції охочих не вважають, що Путін може визначати, підрозділи яких країн будуть в майбутній миротворчій місії в Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

ОСТАННЄ

Генсек Ради Європи шокований загибеллю журналістки та оператора телеканалу Freedom через удар російського дрона

Зеленський та Мелоні обговорили захист української енергетики від ударів РФ та ініціативи в програмі SAFE

Папа Римський і Карл III спільно провели богослужіння у Ватикані

Саміт у Будапешті запропонувала американська сторона, такі зустрічі потрібно добре готувати - Путін

Двоє членів наглядової ради Прозорро.Продажі склали повноваження, троє додалось

Україні потрібні кошти від заморожених російських активів у 2026 році – Зеленський

Україна розраховує на співпрацю з Фінляндією для закупівлі ракет великої дальності – Зеленський

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Конгрес США розглядає двопартійний законопроєкт "Про стратегічне партнерство на східному фланзі" – посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА