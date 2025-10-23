Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

Україна нічого не знає про пакети зброї від Китаю для Росії, однак Китай допомагає їй і не зацікавлений у перемозі України, вважає президент Володимир Зеленський.

"Китай – це справді дуже важке питання, складне, у нас немає навіть постійного діалогу з Сі Цзіньпіном. У нас були певні телефонні розмови, і він мені сказав, що він не продаватиме зброю (Росії – ІФ-У). Я справді нічого не знаю про пакети озброєнь, але я знаю одне – Китай допомагає Росії. Не допомагає Україні, і не зацікавлений у нашій перемозі і у поразці Росії", - сказав Зеленський на пресконференції у Брюсселі.