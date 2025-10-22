Інтерфакс-Україна
20:12 22.10.2025

McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, відкрило новий заклад у столиці поруч із головним входом до Київського зоопарку, повідомила пресслужба компанії в середу.

Заклад став 50-м рестораном McDonald's у Києві та 117-м рестораном мережі в Україні, який працює.

Новий ресторан площею 550 кв. м розрахований на 146 місць у залі та 80 на терасі. У закладі встановлено 12 терміналів самообслуговування. Сервіс доставки "МакДелівері" запрацює за кілька днів після відкриття ресторану, зазначили у компанії.

Згідно з повідомленням, відкриття закладу біля зоопарку створило 60 робочих місць. У штаті ресторану є молодь від 16 років.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 117 ресторанів працюють в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.

За даними аналітичної системи YouControl, McDonald's в Україні у першому півріччі 2025 році отримав 9,9 млрд грн виручки, що на 26,9% більше ніж за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток знизився до 845,3 млн грн проти 874,7 млн у першому півріччі 2024 року.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Теги: #київ #макдональдс

