18:19 22.10.2025

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

НЕК "Укренерго" анонсувала на четвер застосування обмеження електроспоживання у більшості регіонів України з 7:00 до 23:00 як для промисловості, так і для населення.

"Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 7:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", – йдеться в її повідомленні у Телеграм у середу ввечері.

НЕК пояснила, що для побутових споживачів будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно. Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.

Як повідомлялося, "Укренерго" через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру застосувала зранку 22 жовтня аварійні відключення у більшості регіонів України, через наслідки попередніх російських обстрілів вчергове в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Всередині дня обленерго почали повідомляти про введення графіків погодинних відключень для населення. Пізніше НЕК повідомила, що запровадила такі графіки у більшості регіонів України для того, аби мати змогу відновлення обладнання після пошкоджень ударами РФ.

Згідно з моніторингом соцмереж обленерго, проведеним "Енергореформою", про ГПВ вже повідомляли "Черкасиобленерго", "Полтаваобленерго", "Сумиобленерго", "Житомиробленерго", "Запоріжжяобленерго", "Кіровоградобленерго", а також ДТЕК стосовно Дніпропетровщини, Київщини та Києва.

Обмеження електроенергії почалися після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, але досі застосовувалися для промисловості, для якої вводили графіки обмеження потужності. ГПВ, які застосовуються для населення, діяли відтоді тільки в Чернігівській області. Також електрику в низці районів після атак виключали в аварійному режимі.

