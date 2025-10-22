Інтерфакс-Україна
17:39 22.10.2025

Ізраїль налаштований проти участі турецьких сил у миротворчій місії в Газі - ЗМІ

Ізраїль виступає проти участі Туреччини в миротворчому контингенті, який планується розгорнути на території сектора Газа в рамках плану з врегулювання ситуації в анклаві, повідомляє в середу Times of Israel з посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу.

"Ніяких розбіжностей тут немає. Турецької участі в місії не буде", - повідомили виданню в канцелярії прем'єр-міністра.

Раніше в західних ЗМІ з'являлася інформація, що Нетаньяху на зустрічі з главою єгипетської розвідки Хасаном Рашадом виступив проти участі Туреччини в запланованих міжнародних стабілізаційних силах в Газі.

У свою чергу, представник Міноборони Туреччини Зекі Актюрк підкреслював, що турецькі військові готові взяти участь у будь-якому завданні щодо забезпечення миру в секторі Газа.

Тим часом, минулої суботи газета The Guardian повідомила, що на чолі міжнародних стабілізаційних сил, які згідно з мирним планом будуть розгорнуті пізніше в секторі Газа, найімовірніше, стане Єгипет. Кандидатами на цю роль також називають Туреччину, Азербайджан та Індонезію. У контингенті не очікується участь військових Британії та інших країн Європи.

Теги: #ізраїль #миротворча_місія #газа

