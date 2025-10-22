Інтерфакс-Україна
Події
17:35 22.10.2025

Суд обрав безальтернативний арешт підозрюваному в сексуальному насильстві ексдиректору "Молодого театру" - генпрокурор

Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Суд обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного арешту підозрюваному в сексуальному насильстві колишньому директору "Молодого театру" – викладачу університету ім. Карпенка-Карого, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Запобіжний захід: безальтернативне тримання під вартою. Я пишаюся своєю командою. Справедливість є", - написав Кравченко в телеграм-каналі в середу, прикріпивши це повідомлення до інформації про підозру в сексуальному насильству викладачу університету.

Як повідомлялося з посиланням на Офіс генпрокурора, колишньому директору "Молодого театру" у Києві повідомлено про підозру у систематичному сексуальному насильстві стосовно студенток

"Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко повідомила про підозру колишньому керівнику театрально-видовищного закладу "Київський національний академічний Молодий театр" – завідувачу другою кафедрою акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі - неповнолітніх (ч. ч. 2, 3 ст. 152 та ч. ч. 1, 2 ст. 153 КК України)", - йшлося в повідомленні відомства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

"У період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми", - зазначалося в повідомленні.

