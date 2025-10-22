Премʼєр Швеції сподівається на важливий "крок вперед" щодо заморожених російських активів на саміті ЄС у четвер

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що обговорення заморожених російських активів буде одним з найважливіших питань на саміті ЄС 23 жовтня та висловив сподівання на "ще один крок вперед" у цьому напрямкові.

"Я повністю згоден щодо заморожених активів. Думаю, це буде одне з найважливіших обговорень завтра. І я також повністю згоден, що Росія зробить усе можливе, щоб перешкодити цьому рішенню", - сказав Крістерссон на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Лінчепінгу, Швеція.

За словами премʼєра, рішення щодо російських заморожених активів означатиме "кардинальні зміни". "Тому не варто недооцінювати зусилля Росії щодо перешкоджання, щоб країни повірили в небезпеку або в погрози. Але ми зробимо все можливе. Сподіваюся, завтра ми зробимо ще один крок", - зазначив Крістерссон.