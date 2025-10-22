До 30 зросла кількість постраждалих від ворожої атаки на Київ – мер

Кількість постраждалих від ворожої атаки на столицю зросла до 30 людей, серед них – п"ятеро дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість постраждалих від ворожої атаки на столицю зросла до 30 людей. Із них пʼятеро дітей", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його даними, госпіталізували 9 постраждалих, в тому числі чотирьох дітей. Всі інші - на амбулаторному лікуванні.

Станом 14:30 було відомо про 29 постраждалих (серед них – 5 дітей) та двох загиблих у столиці через нічну атаку ворога.