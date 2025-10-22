У Харкові ліквідовано пожежі, спричинені атакою ворожих БпЛА

Рятувальники повністю ліквідували пожежу, які спалахнули через удари російських безпілотників по приватному дитсадочку та прилеглим будинкам у Харкові.

"Внаслідок обстрілу сталось 3 осередки займань. Найбільший з них площею 500 м кв. — в будівлі дитячого садочку. Рятувальники ДСНС разом з поліцейськими та волонтерами оперативно евакуювали 48 дітей. О 14:26 всі осередки пожеж ліквідовані", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено близько 60 співробітників та 13 одиниць техніки ДСНС, в тому числі психологи, піротехнічні та кінологічні розрахунки. Також на місці працювали співробітники поліції, медики, волонтери та комунальні служби м. Харкова.

Як повідомлялося раніше, внаслідок атаки БпЛА 1 чоловік загинув, ще 9 людей постраждали.