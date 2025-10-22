Зеленський і прем’єр Норвегії обговорили підтримку України на 2026 рік

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час зустрічі в Осло обговорили підтримку України на наступний рік.

"Ми дуже вдячні вам, народу Норвегії, за те, що ви рятуєте життя наших людей. І це дійсно дуже важливо, тому що Росія атакує нас щодня. Звичайно, ми в стані готовності і, звичайно, ми захищаємося за допомогою протиповітряної оборони та вертольотів, за допомогою F-16, багатьох різних речей, але цього ніколи не вистачає. Ми вдячні за вашу підтримку і ми говорили про продовження у 2026 році", - сказав Зеленський під час преспідходу в середу у Норвегії.

Президент наголосив, що Росія не зупиняється, і необхідно продовжити спільними зусиллями тиснути на Володимира Путіна.

Також Зеленський подякував Норвегії за велику підтримку, зокрема енергетичну.

У свою чергу, Йонас Гар Стере поінформував президента щодо підтримки України, зокрема Норвегія планує продовжити військову підтримку. Також лідери обговорили дипломатичні кроки.

Йонас Гар Стере повідомив, що знову зустрінеться з Зеленським у п’ятницю, "коли європейські лідери зберуться разом".