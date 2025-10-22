"Укрзалізниця" поступово відновлює інфраструктуру та подає напругу до мереж

АТ "Укрзалізниця" повідомила про поступове відновлення інфраструктури та подачу напруги до мереж, що були пошкоджені внаслідок ворожого обстрілу 22 жовтня.

Згідно з повідомленням "УЗ" в телеграм-каналі в середу, поїзд далекого сполучення №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси, який змінив маршрут через пошкодження інфраструктури, скоротив затримку до 1 години.

Крім того, поїзд №7035 Київ — Фастів-1 курсує зі столиці із затримкою 1 година 40 хвилин.

"Ми докладаємо максимум зусиль, аби надолужити графік, і просимо слідкувати за оновленнями на офіційних каналах "Укрзалізниці", - наголосили в компанії.

"Укрзалізниця" раніше повідомляла про затримки та зміну маршруту деяких поїздів через знеструмлення та пошкодження інфраструктури внаслідок нічних атак росіян.

Голова правління АТ "Укрзалізниця " Олександр Перцовський також повідомляв, що внаслідок удару під час ворожого обстрілу 22 жовтня поранено машиніста відновлювальної дрезини енергетиків, йому надається вся необхідна допомога.

Віцепрем’єр - міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначав про пошкодження на залізничній інфраструктурі в Черкаській області.