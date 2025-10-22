Інтерфакс-Україна
Події
13:15 22.10.2025

"Укрзалізниця" поступово відновлює інфраструктуру та подає напругу до мереж

АТ "Укрзалізниця" повідомила про поступове відновлення інфраструктури та подачу напруги до мереж, що були пошкоджені внаслідок ворожого обстрілу 22 жовтня.

Згідно з повідомленням "УЗ" в телеграм-каналі в середу, поїзд далекого сполучення №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси, який змінив маршрут через пошкодження інфраструктури, скоротив затримку до 1 години.

Крім того, поїзд №7035 Київ — Фастів-1 курсує зі столиці із затримкою 1 година 40 хвилин.

"Ми докладаємо максимум зусиль, аби надолужити графік, і просимо слідкувати за оновленнями на офіційних каналах "Укрзалізниці", - наголосили в компанії.

"Укрзалізниця" раніше повідомляла про затримки та зміну маршруту деяких поїздів через знеструмлення та пошкодження інфраструктури внаслідок нічних атак росіян.

Голова правління АТ "Укрзалізниця " Олександр Перцовський також  повідомляв, що внаслідок удару під час ворожого обстрілу 22 жовтня поранено машиніста відновлювальної дрезини енергетиків, йому надається вся необхідна допомога.

Віцепрем’єр - міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначав про пошкодження на залізничній інфраструктурі в Черкаській області.

Теги: #укрзалізниця #відновлення

