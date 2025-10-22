Збито/подавлено 349 із 433 цілей противника, є влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях

Російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури Україні в ніч проти середи, застосувавши 433 засоби повітряного нападу, збито або подавлено 349 цілей противника, є влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях, повідомляють в Повітряних Силах Збройних сил України.

"У ніч на 22 жовтня (з 19:00 21 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 433 засоби повітряного нападу – 28 ракет (15 із них – "балістика") та 405 БпЛА різних типів", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі.

Як повідомляється, основний напрямок удару ворога було спрямовано на Київщину, також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

За попередніми даними, станом на 12.30 ППО збито/подавлено 349 повітряних цілей: 333 із 405 ворожих БпЛА типу "Shahed", "Гербера" (безпілотники інших типів); 8 із 9 крилатих ракет "Іскандер-К"; 6 з 11 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23"; 2 з 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69. Також противнк застосував 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", жодну з яких збити ППО не вдалося.

"Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. На жаль, є загиблі та постраждалі", - повідомляють в Повітряних Силах.

Таким чином, ефективність роботи ППО по ворожих БпЛА становила 82,2%, по крилатих ракетах "Іскандер-К" – 88,9%, по балістичних ракетах "Іскандер-М/KN-23" – 54,5%, по керованих авіаційних ракетах Х-59/69 – 50%.

Нагадаємо, попередній масований наліт було зафіксовано 10 жовтня, тоді було збито/подавлено 420 із 497 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, ППО збило та подавило 751 повітряну ціль. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми.