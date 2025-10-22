Інтерфакс-Україна
Події
12:57 22.10.2025

Збито/подавлено 349 із 433 цілей противника, є влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях

2 хв читати
Збито/подавлено 349 із 433 цілей противника, є влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях

Російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури Україні в ніч проти середи, застосувавши 433 засоби повітряного нападу, збито або подавлено 349 цілей противника, є влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях, повідомляють в Повітряних Силах Збройних сил України.

"У ніч на 22 жовтня (з 19:00 21 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 433 засоби повітряного нападу – 28 ракет (15 із них – "балістика") та 405 БпЛА різних типів", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі.

Як повідомляється, основний напрямок удару ворога було спрямовано на Київщину, також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

За попередніми даними, станом на 12.30 ППО збито/подавлено 349 повітряних цілей: 333 із 405 ворожих БпЛА типу "Shahed", "Гербера" (безпілотники інших типів); 8 із 9 крилатих ракет "Іскандер-К"; 6 з 11 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23"; 2 з 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69. Також противнк застосував 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", жодну з яких збити ППО не вдалося.

"Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. На жаль, є загиблі та постраждалі", - повідомляють в Повітряних Силах.

Таким чином, ефективність роботи ППО по ворожих БпЛА становила 82,2%, по крилатих ракетах "Іскандер-К" – 88,9%, по балістичних ракетах "Іскандер-М/KN-23" – 54,5%, по керованих авіаційних ракетах Х-59/69 – 50%.

Нагадаємо, попередній масований наліт було зафіксовано 10 жовтня, тоді було збито/подавлено 420 із 497 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, ППО збило та подавило 751 повітряну ціль. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми.

Теги: #атака_рф #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:39 22.10.2025
До 25 осіб, з них – 5 дітей, зросла кількість постраждалих у Києві – ДСНС

До 25 осіб, з них – 5 дітей, зросла кількість постраждалих у Києві – ДСНС

12:23 22.10.2025
Посол ЄС: Ми шукаємо всі способи допомогти Україні вистояти і принести мир - справедливий і тривалий

Посол ЄС: Ми шукаємо всі способи допомогти Україні вистояти і принести мир - справедливий і тривалий

11:20 22.10.2025
Росія в середу атакувала інфраструктуру та житлові будинки 10 областей - Свириденко

Росія в середу атакувала інфраструктуру та житлові будинки 10 областей - Свириденко

11:11 22.10.2025
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено портові об’єкти на Одещині та залізничну інфраструктуру на Черкащині – Кулеба

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено портові об’єкти на Одещині та залізничну інфраструктуру на Черкащині – Кулеба

08:46 21.10.2025
Сили оборони знищили 58 із 98 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 37 БпЛА на 10 локаціях - Повітряні сили

Сили оборони знищили 58 із 98 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 37 БпЛА на 10 локаціях - Повітряні сили

09:27 20.10.2025
Сили оборони збили 38 російських БПЛА, є влучання 3 ракет та 20 дронів

Сили оборони збили 38 російських БПЛА, є влучання 3 ракет та 20 дронів

15:23 19.10.2025
Зеленський: Працюємо з партнерами у Європі, щоб збільшувати закупівлі американської далекобійної зброї та ППО

Зеленський: Працюємо з партнерами у Європі, щоб збільшувати закупівлі американської далекобійної зброї та ППО

00:25 18.10.2025
Україна не може боротися своїми системами ППО проти балістики - Зеленський

Україна не може боротися своїми системами ППО проти балістики - Зеленський

23:49 17.10.2025
Зеленський і Трамп обговорили ППО та далекобійні системи

Зеленський і Трамп обговорили ППО та далекобійні системи

09:27 17.10.2025
ПС ЗСУ: Збито/подавлено 35 ворожих БПЛА із 70, є влучання на 10 локаціях

ПС ЗСУ: Збито/подавлено 35 ворожих БПЛА із 70, є влучання на 10 локаціях

ВАЖЛИВЕ

Калмикова: Працевлаштування ветерана є одним із інструментів подолання кризи недостатньої кількості робочої сили

Калмикова розраховує на запуск 15-20 ветеранських просторів в Україні в 2026р.

Мінветеранів готується до конкурсів на проєкти окремих пам'ятників і меморіалів на території НВМК - Калмикова

У Харкові один загиблий і 6 постраждалих, дітей серед них немає – мер

Зеленський: Не може бути жодного виправдання удару дроном по дитсадку

ОСТАННЄ

Калмикова: Працевлаштування ветерана є одним із інструментів подолання кризи недостатньої кількості робочої сили

Графіки погодинних відключень е/е введені в Черкаській області – обленерго

Калмикова розраховує на запуск 15-20 ветеранських просторів в Україні в 2026р.

ЄС вже надав підтримку енергетичній системі України на EUR3 млрд з 2022р. – Матернова

Український урядовий борт здійснив посадку в Швеції

Найближчими днями по всій Україні очікуються дощі, на півдні грози

Зеленський і прем’єр Норвегії обговорили підтримку України на 2026 рік

Мінветеранів готується до конкурсів на проєкти окремих пам'ятників і меморіалів на території НВМК - Калмикова

"Укрзалізниця" поступово відновлює інфраструктуру та подає напругу до мереж

УЦОЯО проводить опитування щодо НМТ-2025

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА