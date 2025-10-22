Інтерфакс-Україна
Події
11:20 22.10.2025

Росія в середу атакувала інфраструктуру та житлові будинки 10 областей - Свириденко

Росія в середу атакувала інфраструктуру та житлові будинки 10 областей - Свириденко
Фото: ДСНС Києва

Росія в середу атакувала обʼєкти Київської, Одеської, Чернігівської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської, Вінницької, Запорізької, Черкаської та Сумської областей, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Минулої ночі росія знову завдала ударів по цивільній інфраструктурі України. Під атакою — знову енергетична інфраструктура та житлові будинки. У Києві та області щонайменше п’ятеро людей загинули, серед них двоє дітей — шестимісячне немовля та 12-річна дівчинка. В Ізмаїлі на Одещині ворог цілив по об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. У Запоріжжі внаслідок нічних ударів пошкоджено житлові будинки, є поранені", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, загалом РФ обстріляла обʼєкти Київської, Одеської, Чернігівської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської, Вінницької, Запорізької, Черкаської та Сумської областей.

"Російська "дипломатія" не має жодного значення, доки її керівництво не відчує болючого ефективного тиску. Він можливий лише завдяки трьом речам: санкціям, далекобійній зброї та скоординованій дипломатії всіх наших партнерів", - написала прем’єр.

Як повідомлялося, раніше Міністерство енергетики заявило, що енергетична інфраструктура України опинилася під масованими комбінованими атаками росіян.

Теги: #атака_рф #свириденко

