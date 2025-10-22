Інтерфакс-Україна
10:04 22.10.2025

Зеленський у середу зустрінеться з прем'єром Швеції

Президент України Володимир Зеленський у середу зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном (Ulf Kristersson).

"Сьогодні, 22 жовтня, прем’єр-міністр Ульф Крістерссон приймає президента України Володимира Зеленського… у Швеції", - повідомляє сайт шведського уряду.

Очікується, що лідери під час зустрічі обговорять війну Росії проти України та двостороннє оборонне співробітництво між Швецією та Україною. На перемовинах будуть присутні міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш (Ebba Busch), міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард (Maria Malmer Stenergard), міністр оборони Пол Йонсон (Defence Pål Jonson) та міністр освіти та інтеграції Сімона Мохамссон (Simona Mohamsson).

Після зустрічі Крістерссон та Зеленський дадуть спільну пресконференцію, де зроблять оголошення щодо експорту оборонної продукції.

Джерело: https://www.government.se/press-releases/2025/10/prime-minister-receives-ukrainian-president-zelenskyy/

 

