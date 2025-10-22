09:55 22.10.2025
В Києві постраждали 18 людей, з них четверо дітей – КМВА
Фото: ДСНС Києва
Станом на 09:35 відомо вже про 18 підтверджених постраждалих киян внаслідок російської атаки, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"З них 4 - діти. Також 2 людини загинули", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.
Він наголосив, що звернення продовжують надходити, тому кількість може бути не остаточною.
Раніше повідомлялося про двох загиблих і 13 постраждалих.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1922