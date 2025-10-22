Інтерфакс-Україна
Події
09:55 22.10.2025

В Києві постраждали 18 людей, з них четверо дітей – КМВА

1 хв читати
В Києві постраждали 18 людей, з них четверо дітей – КМВА
Фото: ДСНС Києва

Станом на 09:35 відомо вже про 18 підтверджених постраждалих киян внаслідок російської атаки, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"З них 4 - діти. Також 2 людини загинули", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що звернення продовжують надходити, тому кількість може бути не остаточною.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і 13 постраждалих.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1922

Теги: #київ #постраждалі

