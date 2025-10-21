Зеленський призначив головою Маріупольської райадміністрації посадовця Донецької обладміністрації Панасенка

Заступник директора департаменту капітального будівництва Донецької обласної адміністрації Олександр Панасенко розпорядженням голови держави призначений головою державної адміністрації окупованого з 2022 року Маріупольського району.

"Призначити Панасенка Олександра Андрійовича головою Маріупольської районної державної адміністрації Донецької області", - йдеться в розпорядженні президента України Володимира Зеленського №120/2025-рп від 21 жовтня.

Згідно з декларацією Панасенка, поданою в 2024 році, сам він зареєстрований в Маріуполі, але постійно проживав на той момент у місті Дніпро.

Маріупольський район був створений постановою Верховної Ради від 17 липня 2020 року, в нього увійшли ліквідовані Мангушський та Нікольський райони Донецької області, а також південна частина Волноваського району і місто обласного значення Маріуполь. Район складається з п'яти територіальних громад, до його складу входить одне місто (районний центр), шість селищ та 82 сільські населені пункти. Повністю окупований під час повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

