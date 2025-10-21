Інтерфакс-Україна
Події
19:32 21.10.2025

Зеленський призначив головою Маріупольської райадміністрації посадовця Донецької обладміністрації Панасенка

1 хв читати
Зеленський призначив головою Маріупольської райадміністрації посадовця Донецької обладміністрації Панасенка

Заступник директора департаменту капітального будівництва Донецької обласної адміністрації Олександр Панасенко розпорядженням голови держави призначений головою державної адміністрації окупованого з 2022 року Маріупольського району.

"Призначити Панасенка Олександра Андрійовича головою Маріупольської районної державної адміністрації Донецької області", - йдеться в розпорядженні президента України Володимира Зеленського №120/2025-рп від 21 жовтня.

Згідно з декларацією Панасенка, поданою в 2024 році, сам він зареєстрований в Маріуполі, але постійно проживав на той момент у місті Дніпро.

Маріупольський район був створений постановою Верховної Ради від 17 липня 2020 року, в нього увійшли ліквідовані Мангушський та Нікольський райони Донецької області, а також південна частина Волноваського району і місто обласного значення Маріуполь. Район складається з п'яти територіальних громад, до його складу входить одне місто (районний центр), шість селищ та 82 сільські населені пункти. Повністю окупований під час повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Джерела:

https://www.president.gov.ua/documents/1202025-rp-56921

https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/4d65719d-a50e-4de7-ab55-c479b7a8c208/

Теги: #маріупольський #кадри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 15.10.2025
Головна лікарка КМКЛ №4 очолила департамент охорони здоров’я КМДА

Головна лікарка КМКЛ №4 очолила департамент охорони здоров’я КМДА

01:13 09.10.2025
Кабмін звільнив заступника Міністра культури Наджоса та держсекретаря Мінагрополітики Бірюкова

Кабмін звільнив заступника Міністра культури Наджоса та держсекретаря Мінагрополітики Бірюкова

15:26 07.10.2025
Війна ускладнила взаємодію підприємств та закладів освіти у підготовці кадрів, ФРП реалізує проєкт вирішення проблеми

Війна ускладнила взаємодію підприємств та закладів освіти у підготовці кадрів, ФРП реалізує проєкт вирішення проблеми

14:12 07.10.2025
Дефіцит кадрів спонукає будівельну сферу пропонувати конкурентні умови для спеціалістів – девелопери

Дефіцит кадрів спонукає будівельну сферу пропонувати конкурентні умови для спеціалістів – девелопери

14:58 02.10.2025
НР "Укренерго" відмінила рішення про звільнення Зайченка з посади керівника, голова НР Кофод покинув Україну

НР "Укренерго" відмінила рішення про звільнення Зайченка з посади керівника, голова НР Кофод покинув Україну

08:24 02.10.2025
Кабмін призначив Текуцьку першим заступником голови Держкіно

Кабмін призначив Текуцьку першим заступником голови Держкіно

17:12 26.09.2025
Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

08:53 26.09.2025
Кабмін погодив призначення Тараканова гендиректором Чорнобильської АЕС

Кабмін погодив призначення Тараканова гендиректором Чорнобильської АЕС

08:41 26.09.2025
Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

21:02 25.09.2025
Ексзамглави Мінекоенерго Рябчин призначений директором з міжнародних відносин та розвитку партнерств "Нафтогазу"

Ексзамглави Мінекоенерго Рябчин призначений директором з міжнародних відносин та розвитку партнерств "Нафтогазу"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

ОСТАННЄ

Трамп: Ми завершили вісім воєн, і дев'ята на підході

Сибіга отримав від канадської колеги запрошення на майбутню зустріч міністрів закордонних справ країн G7

У Ворзелі заклали капсулу на старт будівництва Центру взаємодії за сприяння УЧХ

Румунська розвідка зірвала диверсійну операцію, організовану РФ на території Румунії

Зеленський і премʼєр-міністр Іспанії домовилися зустрітися

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

"Нафтогаз" спільно з Києво-Могилянською академією запустив лідерську програму для працівників-ветеранів

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

У РФ підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург - джерела

Sigma+ анонсувала добудову чотирьох проєктів bUd development

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА